В Татарстане объявили лауреатов премии имени Мусы Джалиля
Четыре деятеля культуры и искусства стали лауреатами Республиканской премии имени Мусы Джалиля в 2025 году:
- Дания Галяутдинова, поэтесса, — за вклад в развитие татарской литературы, создание книги «Бортеклэп жыелган гомер» и подборку стихов в сборнике «Кунелгэ илхам килэ».
- Булат Гатауллин и Айвар Гимаев, театральные деятели, — за вклад в развитие и популяризацию татарского театра для детей и молодежи.
- Зульфат Фахразиев, музыкант, — за достижения в области музыкального искусства.
Республиканская премия имени Мусы Джалиля — госнаграда, учрежденная в 1997 году президентом Татарстана. Премия присуждается Кабмином республики за выдающиеся достижения в области литературы, искусства, науки, образования, а также молодежного предпринимательства.
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