Объем средств населения в банках за прошлый год вырос до 57,5 трлн рублей

Рост составляет 26,1% и почти совпадает с аналогичным показателем по Татарстану

Фото: Дарья Пинегина

По данным ЦБ РФ, за прошлый год в целом по стране объем средств населения в банках вырос на 26,1% — до 57,5 трлн рублей. Динамика этого показателя в Татарстане практически совпадает с общероссийской. Прирост в 26% можно оценить как весьма существенный. Для сравнения, по итогам 2023 года он равнялся около 19,7%. Динамика депозитных ставок при этом во многом будет определяться монетарной политикой в стране.



— На заседании в середине февраля ЦБ вновь не станет менять ключевую ставку, поэтому я бы не ожидал каких-то существенных корректировок депозитных ставок в ближайшие недели, — отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — Я думаю, что где-то в середине текущего года в стране могут сложиться условия для начала снижения ключевой ставки. Причем данный процесс, когда он начнется, будет происходить постепенно. Депозитные ставки, по всей видимости, будут еще долго оставаться на достаточно высоком и привлекательном уровне.

Подробнее об историческом максимуме вкладов и прогнозах на их дальнейший рост — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова