Госпрограмма «Космическая деятельность России» продлена до 2036 года

Правительство России сообщило о продлении срока реализации госпрограммы «Космическая деятельность России» до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении периода реализации государственной программы «Космическая деятельность России» еще на шесть лет — до 2036 года, — говорится в сообщении в телеграм-канале кабмина.

Основной целью программы является обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы.

Причиной продления программы стала необходимость синхронизации со сроками реализации нового национального проекта по развитию космической деятельности России, разрабатываемого по поручению президента Владимира Путина на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

предоставлено РКК "Энергия"

— Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков ее реализации со сроками реализации разрабатываемого по поручению президента нового национального проекта по развитию космической деятельности России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, — пояснили в правительстве.

В настоящий момент завершается формирование комплекса ключевых долгосрочных инициатив, которые войдут в этот нацпроект. В частности, планируются мероприятия, способствующие мирному освоению и использованию космического пространства, а также проекты, связанные со строительством необходимой современной инфраструктуры и налаживанием внутренней промышленной кооперации для крупносерийного выпуска перспективной техники.

— Рассчитываем, что и частный бизнес станет активно участвовать в этой работе, ведь космические технологии применяются во многих отраслях, — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, 6 февраля Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос». На его место назначили Дмитрия Баканова. Ранее он был замминистра транспорта России.

Рената Валеева