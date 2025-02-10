Золотой хет-трик от Никиты Шлейхера

Фото: предоставлено Российской Федерацией прыжков в воду

В заключительный день Кубка России по прыжкам в воду в Санкт-Петербурге спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал третью награду высшего достоинства.

По итогам финального запрыга на 10-метровой вышке татарстанец набрал 510,30 балла, почти на 50 опередив ближайшего конкурента Романа Ларина из Воронежа с результатом 462,60.

Подводя итоги выступления на первом крупном старте сезона, следует отметить, что турнир весьма успешно сложился для «заводчан». Никита Шлейхер поднимался на пьедестал почета во всех дисциплинах, в которых принимал участие и выиграл три золотые (синхрон, 3-метровый трамплин; синхрон, 10-метровая вышка; индивидуальный зачет, 10-метровая вышка) и одну бронзу (индивидуальный зачет, 3-метровый трамплин). Серебряным призером в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина стал Александр Белевцев, а Мария Полякова финишировала третьей в аналогичном соревновании среди женщин.