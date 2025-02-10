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СМИ: Эльвира Набиуллина признана одной из лучших глав ЦБ в мире

10:50, 10.02.2025
СМИ: Эльвира Набиуллина признана одной из лучших глав ЦБ в мире
Фото: скриншот из видео «Пресс-конференция по ключевой ставке 26 июля 2024 года» с канала « Банк России»

Экономика России продемонстрировала рост, несмотря на негативные прогнозы Запада, и во многом это заслуга главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили в Bloomberg.

Такую точку зрения высказал колумнист агентства Марк Чемпион. В своей статье он подчеркнул, что вместо ожидаемого падения российская экономика показала удивительную устойчивость, что стало возможным благодаря эффективному руководству Набиуллиной.

— Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, российская экономика выросла, в том числе благодаря одной из лучших в мире глав Центрального банка, — сообщил колумнист.

Чемпион также подчеркнул, что Россия успешно противостоит беспрецедентным западным санкциям и изъятию активов, что подтверждает высокую квалификацию и профессионализм Набиуллиной как одного из лучших руководителей центральных банков в мире.

Анастасия Фартыгина

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