СМИ: Эльвира Набиуллина признана одной из лучших глав ЦБ в мире
Экономика России продемонстрировала рост, несмотря на негативные прогнозы Запада, и во многом это заслуга главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили в Bloomberg.
Такую точку зрения высказал колумнист агентства Марк Чемпион. В своей статье он подчеркнул, что вместо ожидаемого падения российская экономика показала удивительную устойчивость, что стало возможным благодаря эффективному руководству Набиуллиной.
— Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, российская экономика выросла, в том числе благодаря одной из лучших в мире глав Центрального банка, — сообщил колумнист.
Чемпион также подчеркнул, что Россия успешно противостоит беспрецедентным западным санкциям и изъятию активов, что подтверждает высокую квалификацию и профессионализм Набиуллиной как одного из лучших руководителей центральных банков в мире.
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