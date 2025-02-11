Группа компаний «СМУ-88» стала одним из самых титулованных девелоперов на форуме «Казаныш»

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

На Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» объекты группы компаний «СМУ-88» получили широкое признание от профессионального сообщества. Они были отмечены пятью наградами в ключевых номинациях.

«Мы награждаем не просто качественные продукты, а команды, которые стремятся сделать их уникальными», — отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, открывая церемонию награждения.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Гран-при в номинации «Лучший объект реновации» получил проект реконструкции здания фабричного товарищества им. Братьев Крестовниковых. Концепцию по заказу СМУ-88 разработал архитектор, сооснователь бюро Wall Рубен Аракелян. На сегодняшний день на объекте проводится комплекс противоаварийных работ, после которого СМУ-88 приступит к реализации проекта приспособления здания. При строительстве будет использована концепция «здание в здании», позволяющая сохранить исторический вид сооружения, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты. Концепция была высоко оценена профессиональным сообществом, например, портал «Архи.ру» назвал ее «единичной для России».

Также Гран-при конкурса в номинации «Лучший социальный объект» получил проект детского сада на 340 мест, который по заказу СМУ-88 архитектурное бюро Wall разработало для территории Новой Портовой. Он отвечает действующим нормативам, но уходит от типовых вариантов. Архитекторы предложили замкнутую на себе структуру с зеленым двором в центре, деревянными домиками-ячейками и галереей вместо забора — бюро Wall предлагает структуру уютного и безопасного мини-кампуса без какого-либо заигрывания с «детскими» цветами или формами.

Сразу три жилых комплекса СМУ-88 стали победителями в номинации «Лучшее благоустройство территории»: ЖК «Яналиф» — «За качественный профессиональный подход при благоустройстве территории», ЖК «Вознесенский квартал» — «За оригинальное решение при проектировании дворового пространства», а ЖК «Минтимер» занял в номинации 1-е место.

предоставлено ГК "СМУ-88"

«Казаныш» продолжает укреплять свои позиции как авторитетная международная платформа для обмена опытом и лучших практик в архитектуре и градостроительстве. Мы гордимся тем, что наши проекты становятся частью этого важного процесса, создавая новые стандарты для Казани и других городов», — отметил генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев.

Группа компаний «СМУ-88» представила на «Казаныше» интерактивный стенд на основе нейросетей. На нем можно было почувствовать себя градостроителем будущего и сделать памятную фотографию на память, сгенерированную в одном из пяти запоминающихся образов, связанных с культурой Татарстана. Форум проходил с 6 по 8 февраля в Казани и объединил более 11 тысяч участников, среди которых были мэры, главные архитекторы и представители высших учебных заведений из разных стран БРИКС. Тема форума — «Единство разнообразия» — подчеркнула значимость синергии международного архитектурного сообщества в создании сильных и устойчивых городов.

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