Антона Сарайкина назначили замгендиректора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису

В ПАО «КАМАЗ» состоялось новое кадровое назначение: на должность заместителя гендиректора по продажам и сервису утвержден Антон Сарайкин. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Сарайкин работает на КАМАЗе с 2006 года и занимал ряд ключевых позиций, включая замдиректора по экономике и финансам завода двигателей и руководителя Департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

Антон Сарайкин — кандидат экономических наук, неоднократно награжден Почетными грамотами ПАО «КАМАЗ» и Союза машиностроителей России. В 2022 году он получил медаль ГК «Ростех» «За отличие», а в 2023 году — медаль Минобороны России «За трудовую доблесть».

Анастасия Фартыгина