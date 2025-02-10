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В аэропорту Казани задержали четыре рейса из-за тумана

09:30, 10.02.2025
В аэропорту Казани задержали четыре рейса из-за тумана
Фото: Максим Платонов

В международном аэропорту Казань зарегистрировали задержки рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных туманом. Об этом сообщили в пресс-службе Nordwind Airlines.

В список рейсов, которые не смогут вылететь по расписанию, вошли:

  • N4-758 Барнаул — Казань;
  • N4-740 Красноярск — Казань;
  • N4-1410 Худжанд — Казань;
  • N4-247 Санкт-Петербург — Казань.

Пассажиры задержанных рейсов получат необходимую поддержку и услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания настоятельно рекомендует следить за обновлениями на онлайн-табло и информационных экранах аэропорта для получения актуальной информации о статусе рейсов.

Анастасия Фартыгина

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