В США состоялся финал чемпионата по американскому футболу Супербоул-2025

Фото: скриншот с трансляции Superbowl 2025

В ночь на 10 февраля в США состоялся Супербоул-2025, финал чемпионата по американскому футболу, где команда «Филадельфия Иглз» одержала впечатляющую победу над «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22. Это уже вторая победа «Иглз» в истории Супербоула.

Во время перерыва зрители стали свидетелями яркого выступления обладателя «Грэмми-2025», рэпера Кендрика Ламара, который, представляя свои хиты, не обошелся без отсылок к своему давнему сопернику Дрейку. Ламар исполнил свои композиции, включая Not Like Us.

Супербоул также стал площадкой для премьер ожидаемых голливудских блокбастеров, среди которых «Миссия невыполнима: Последняя расплата» и кинокомикс «Громовержцы». Напомним, что стоимость рекламных роликов во время матча составила около $7 миллионов за 30 секунд, что подчеркнуло статус Супербоула как одного из самых рейтинговых событий в мире спорта.

Анастасия Фартыгина