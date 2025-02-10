Тренер УНИКСа Перасович заявил о проблемах с составом

Фото: Максим Платонов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о проблемах с составом у казанской команды в преддверии матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Казанцы не проигрывают в Единой лиге ВТБ на протяжении 16 игр подряд.

— К сожалению, сейчас мы находимся не в лучшей форме, потому что имеем четырех травмированных баскетболистов. Скоро нам предстоит очень важная игра против «Зенита». Конечно, с тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге нам будет очень сложно. Но мы планируем усердно работать, и я верю, что сумеем найти способ конкурировать с ними, — сказал Перасович.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В воскресенье УНИКС установил рекорд Единой лиги по продолжительности беспроигрышной серии, одержав 16-ю победу кряду. Накануне команда Перасовича в Казани разгромила «Автодор» со счетом 84:58, продлив победную серию. Казанцы не проигрывают с 1 декабря 2024 года.

В игре с «Автодором» в составе победителей не были заявлены травмированные защитник Тони Тейлор, форварды Луи Лабери, Михаил Беленицкий и Сергей Торопов.

Следующий матч УНИКС проведет 13 февраля в Санкт-Петербурге с «Зенитом», в 20.00 по московскому времени. В текущем сезоне Единой лиги команда Перасовича дважды уступила и одержала одну победу в очном противостоянии с питерцами.

Зульфат Шафигуллин