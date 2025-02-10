Татарстанский спортсмен Александр Большунов примет участие в международной гонке в Италии

Фото: Максим Платонов

Татарстанский спортсмен и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов войдет в состав участников международной лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в живописном регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии. Об этом сообщили на сайте турнира.

Турнир соберет спортсменов для определения лучшего на дистанции 30 км. В списке участников также значится двукратная олимпийская чемпионка из Польши Юстина Ковальчик, завершившая свою карьеру в 2019 году.

В этом году соревнования будут проводиться на трассах для беговых лыж в Сейзер-Альме в Южном Тироле. Большунов будет выступать под российским флагом, что подчеркнуло его статус среди участников. Ночная гонка, которая проводится в 16-й раз, предлагает участникам выбор между двумя дистанциями: 15 или 30 км.

Накануне в Ижевске завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам, где спортсмены из Татарстана завоевали призовые места. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал свою первую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку с результатом 4 минуты 3,44 секунды.



Анастасия Фартыгина