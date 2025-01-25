Татарстанский спортсмен Александр Большунов одержал победу в Кубке России по лыжным гонкам

Фото: Михаил Захаров

В Ижевске завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам, где спортсмены из Татарстана завоевали призовые места. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал свою первую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку с результатом 4 минуты 3,44 секунды.

На втором месте финишировал также татарстанский спортсмен Александр Терентьев, который отстал всего на 0,18 секунды. Замкнул тройку призеров Денис Филимонов с отставанием в 0,59 секунды.

Среди женщин самой результативной оказалась Наталья Терентьева, занявшая первое место с результатом 4 минуты 31,47 секунды. Вторую позицию заняла Алена Баранова (+0,42), а третьей стала Анастасия Фалеева (+0,55).

Шестой этап Кубка России продолжится до 26 января.

Анастасия Фартыгина