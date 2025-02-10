Большунов заявлен участником популярной лыжной гонки на 30 км в Италии

Первый международный старт олимпийского чемпиона с весны 2022 года

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион Александр Большунов зарегистрирован в числе участников международной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Соответствующая информация опубликована на сайте организаторов.

Соревнования пройдут 13 февраля на трассе Сейзер-Альме в Южном Тироле. Большунов заявлен на 30-километровую гонку под 2-м соревновательным номером. Первой на трассу отправится олимпийская чемпионка полячка Юстина Ковальчик, завершившая карьеру шесть лет назад. При этом Большунов заявлен организаторами под российским флагом.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Лыжный старт в Южном Тироле проводится в 16-й раз в истории и является ночной гонкой, по большей части, с развлекательным уклоном. В числе участников пока нет ни одного норвежского спортсмена.

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию после шестого этапа Кубка России в Ижевске, где одержал первую победу в сезоне. Сообщалось, что лыжник полетел в европейскую страну на собственные и спонсорские деньги ради подготовки к чемпионату страны в Казани.

Зульфат Шафигуллин