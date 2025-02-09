Житель Елабуги предстанет перед судом по обвинению в доведении до самоубийства
Житель Елабуги предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев и доведении до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По данным следствия, в мае — июне 2024 года обвиняемый, ранее судимый за покушение на убийство в состоянии алкогольного опьянения, систематически угрожал своему знакомому, избивал его и вымогал деньги.
Кроме того, он взял у потерпевшего автомобиль, который вернул в поврежденном состоянии. В результате действий обвиняемого его приятель покончил с собой.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Фигурант заключен под стражу.
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