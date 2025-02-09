Житель Елабуги предстанет перед судом по обвинению в доведении до самоубийства

Фото: Мария Зверева

Житель Елабуги предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев и доведении до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По данным следствия, в мае — июне 2024 года обвиняемый, ранее судимый за покушение на убийство в состоянии алкогольного опьянения, систематически угрожал своему знакомому, избивал его и вымогал деньги.

Кроме того, он взял у потерпевшего автомобиль, который вернул в поврежденном состоянии. В результате действий обвиняемого его приятель покончил с собой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Фигурант заключен под стражу.

Рената Валеева