15 тысяч жителей Казани приняли участие в акции «Лыжня России»

Массовые забеги прошли на трех площадках города

Фото: Динар Фатыхов

Казань присоединилась к акции «Лыжня России». Массовая гонка состоялась 8 февраля на трех площадках города.

На стадионе «Локомотив» в Юдино на лыжный старт вышли около 5 000 человек. Любителей активного образа жизни поприветствовали заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев, председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов, директор Центра спортивной подготовки Альберт Багаутдинов, а также вице-президент Федерации гребного спорта Татарстана, двукратный серебряный призер чемпионатов мира 1974 и 1975 годов Александр Плюшкин.

— Сегодня вся страна встала на лыжи, хотя погода внесла свои коррективы и многие регионы перенесли мероприятие. Но мы все же собрались здесь вместе, чтобы показать, что Казань — самая спортивная столица нашей страны, — напутствовал Ильдар Садриев.

На «Локомотиве» прошел ретрозабег, гонка защитников Отечества, забег руководителей, а также гонки на 5 и 10 км. Финальным аккордом стал массовый забег на 2 км, в котором приняли участие люди всех возрастов.

Две другие площадки также активно провели массовые забеги: в Горкинско-Ометьевском лесу состоялся забег семей участников СВО, Спартакиада работников образования Вахитовского и Приволжского районов, а также забеги жизнелюбов. В Березовой роще в Дербышках провели семейную гонку, забег ветеранов и пенсионеров, а также гонку среди предприятий и организаций.

1 / 54 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дарья Беззубова