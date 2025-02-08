Каждый десятый россиянин готов хранить деньги в электронных кошельках

Фото: Сейтумерова Анна

Каждый десятый россиянин выразил готовность хранить свои сбережения в электронных кошельках, если эти средства будут застрахованы. Об этом сообщили в ИА «Прайм».

Исследование показало, что 42% из этой группы респондентов уже активно используют электронные кошельки и позитивно воспринимают возможное введение системы страхования, тогда как 58% никогда не хранили деньги в таких кошельках, но рассматривают эту опцию благодаря гарантии безопасности.

В начале февраля стало известно, что законопроект о страховании средств в электронных кошельках уже разработан и ожидает внесения в Госдуму. Предполагается, что страховка будет распространяться на все электронные кошельки, владельцы которых прошли полную или частичную идентификацию, с лимитом покрытия в 1,4 млн рублей.

Однако значительная часть опрошенных не проявляет интереса к использованию электронных кошельков. Около 36% респондентов заявили, что вообще не пользуются такими средствами, а 13% владельцев электронных кошельков не намерены хранить в них деньги даже при введении страховой защиты. Также 41% респондентов высказались категорически против использования электронных кошельков.

Напомним, что президент России Владимир Путин рассказал, что платформа цифрового рубля в рамках «пилота» показала свою работоспособность и теперь можно переходить к его более широкому использованию.



Анастасия Фартыгина