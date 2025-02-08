В Казани установили лимиты дохода и стоимости имущества для налогообложения

Фото: Максим Платонов

В Казани определили максимальные размеры дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте антикоррупционной экспертизы.

Показатели необходимы для оценки нуждаемости граждан в предоставлении жилых помещений по договорам найма из жилфонда социального использования.

Согласно документу, максимальная стоимость имущества, находящегося в собственности семьи и подлежащего налогообложению, варьируется в зависимости от числа членов семьи. Например, для одиноко проживающего гражданина лимит составляет 2,55 млн рублей, а для семьи из 12 человек — 30,6 млн рублей.

Кроме того, максимальный размер среднего дохода на каждого члена семьи установлен на уровне 57,8 тыс. рублей в месяц. Эти меры направлены на упрощение процесса определения нуждаемости граждан в социальных жилищных условиях.

Напомним, что власти Казани планируют расширить перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты туристического налога. К ним будут отнесены студенты очной и заочной формы обучения, проживающие в средствах размещения образовательных организаций, лица, вынужденно покинувшие территории СВО, а также размещенные в гостиницах в связи с чрезвычайной ситуацией.

Анастасия Фартыгина