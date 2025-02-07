В Казани расширят перечень льготников, освобожденных от уплаты туристического налога

Фото: Мария Зверева

Власти Казани планируют расширить перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты туристического налога. К ним будут отнесены студенты очной и заочной формы обучения, проживающие в средствах размещения образовательных организаций, лица, вынужденно покинувшие территории СВО, а также размещенные в гостиницах в связи с чрезвычайной ситуацией.

Напомним, что туристический налог в Казани начал действовать с 1 января 2025 года, напоминает пресс-служба мэрии.

Ранее Налоговым кодексом России были определены следующие льготные категории: Герои Советского Союза, Герои РФ, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставка налога на 2025 год установлена в размере 1%, далее предусмотрен ежегодный рост ставки на 1%. Так, в 2026 году будет взиматься 2%, в 2027 — 3%, а к 2029 году показатель достигнет максимально возможных 5%. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.

Согласно проекту решения Казгордумы, от уплаты туристического налога также освободят владельцев средств размещения с категорией «без звезд». Это позволит снизить налоговую нагрузку на гостиницы низкого ценового сегмента, сделав их более доступными для туристов.

Рената Валеева