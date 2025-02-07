Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые возобновила работу в Татарстане

Фото: Маргарита Головатенко

Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые через реку Волгу возобновила свою работу в Татарстане сегодня, 6 февраля, с 6.00. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Переправа будет работать круглосуточно. Допустимая масса автотранспорта, использующего переправу, не должна превышать 2,5 тонны.

МЧС обращает внимание водителей на необходимость соблюдения правил безопасности при движении по льду. В частности, рекомендуется выезжать на лед медленно, без рывков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч и с отстегнутыми ремнями безопасности. На переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, заправлять автомобиль, а также превышать допустимую грузоподъемность льда.

В условиях тумана или пурги передвигаться по переправе не рекомендуется. Пешеходам необходимо двигаться по отдельной дорожке, чтобы не создавать помех для движения автотранспорта.

Напомним, ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми приостановила свою работу с 6.00 28 января из-за неблагоприятных погодных условий.

Рената Валеева