В Казани в результате ДТП скончался водитель «перевертыша»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани водитель автомобиля Renault Sandero, перевернувшегося на крышу, скончался в медицинском учреждении. По предварительным данным, погибший — мужчина 1961 года рождения, житель Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Напомним, на перекрестке улиц Даурской и Карбышева произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Lada Vesta.

По предварительным данным, водитель Renault Sandero (мужчина 1961 года рождения, стаж вождения — 35 лет, житель Казани), двигаясь по улице Даурской со стороны улицы Рихарда Зорге, столкнулся с Lada Vesta, за рулем которой находился казанец 1986 года рождения (стаж вождения — 18 лет). Водитель Lada Vesta совершал левый поворот с улицы Даурской на улицу Карбышева на разрешающий сигнал светофора.

Анастасия Фартыгина