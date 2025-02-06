В Казани на перекрестке Даурской и Карбышева произошло ДТП с «перевертышем»

Сегодня около 17.17 на перекрестке улиц Даурской и Карбышева произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Lada Vesta. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, водитель Renault Sandero (мужчина 1961 года рождения, стаж вождения 35 лет, житель Казани), двигаясь по улице Даурской со стороны улицы Рихарда Зорге, столкнулся с Lada Vesta, за рулем которой находился казанский житель 1986 года рождения (стаж вождения 18 лет). Водитель Lada Vesta совершал левый поворот с улицы Даурской на улицу Карбышева на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения Renault Sandero перевернулся на крышу. Водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. Точный диагноз и состояние пострадавшего уточняются.

Рената Валеева