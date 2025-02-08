В Татарстане шесть братьев предстанут перед судом за серию преступлений против собственности
Шестерых местных жителей, включая несовершеннолетних, будут судить за ряд преступлений против собственности, включая вымогательство, грабеж и угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану
По версии следствия, в 2024 году обвиняемые, состоящие в родственных отношениях, совершили три вымогательства, грабеж и мошенничество.
В частности, весной они вымогали у односельчанина 52 тыс. рублей и совершили в отношении него грабеж. Вечером 16 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники встретили 11-летнего мальчика из соседнего села. Они начали вымогать у него деньги и заставили его взять ключи от автомобиля у спящего отца.
После этого они угнали машину и, не справившись с управлением, опрокинулись в кювет. Оставив ребенка посреди проселочной дороги в темное время суток, угонщики вернулись домой.
- Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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