Агент Петана высказался о будущем канадского форварда в «Ак Барсе»

«Ак Барс» и нападающий Ник Петан будут обсуждать продление контракта по итогам плей-офф. О судьбе канадского хоккеиста в казанском клубе рассказал агент Алеша Пилко, представляющий интересы игрока в России.

— По Петану — все зависит от плей-офф. Заинтересованы в продлении, но без спешки. Будем ждать конца сезона, — сказал агент Пилко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Петан выступает за «Ак Барс» первый сезон, перейдя из североамериканской лиги. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард забил 10 шайб и отдал 27 голевых передач в 38 матчах. Канадец пропустил последние пять игр «Ак Барса» в чемпионате из-за травмы.

Контракт Петана с казанским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Плей-офф Кубка Гагарина в текущем сезоне КХЛ стартует 26 марта.

Зульфат Шафигуллин