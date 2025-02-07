Татарстанские спортсмены взяли золото чемпионата России по пулевой стрельбе
Алина Лукашенко и Роман Антропов стали лучшими в «винтовочном миксте»
Воспитанники татарстанской РСШОР по пулевой стрельбе — Алина Лукашенко и Роман Антропов — стали лучшими в «винтовочном миксте» на чемпионате России в Ижевске.
Спортсмены завершили квалификацию на первом месте с результатом 629,1 балла, а в финале превзошли Белгородскую область со счетом 16-8.
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