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Татарстанские спортсмены взяли золото чемпионата России по пулевой стрельбе

23:21, 07.02.2025

Алина Лукашенко и Роман Антропов стали лучшими в «винтовочном миксте»

Татарстанские спортсмены взяли золото чемпионата России по пулевой стрельбе
Фото: Динар Фатыхов

Воспитанники татарстанской РСШОР по пулевой стрельбе — Алина Лукашенко и Роман Антропов — стали лучшими в «винтовочном миксте» на чемпионате России в Ижевске.

Спортсмены завершили квалификацию на первом месте с результатом 629,1 балла, а в финале превзошли Белгородскую область со счетом 16-8.

Дарья Беззубова

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