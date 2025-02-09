Больше половины казанцев предпочитают делать покупки в интернете

Средняя стоимость онлайн-корзины жителей Казани составляет около 18 866 рублей ежемесячно

Фото: Мария Зверева

Больше половины казанцев (59%) предпочитают делать покупки в интернете, а 66% опрошенных совершили последнюю онлайн-покупку с помощью рекламы на сайтах с объявлениями или маркетплейсах, такую статистику приводят эксперты сервисов «Авито Реклама» и «Авито Товары» после исследования потребительских привычек с участием более 5 000 жителей России.

Девять из десяти опрошенных покупают одежду и обувь онлайн. Популярными категориями товаров стали «Подарки», а также «Красота, здоровье и спорт»: 81% и 72% казанцев соответственно приобретают такую продукцию в интернете. Товары для хобби покупают онлайн 61% респондентов, а бытовую технику и электронику — 59%.

Почти половина (47%) казанцев совершают онлайн-покупки несколько раз в неделю. В среднем жители Казани совершают интернет-покупки около восьми раз в месяц.



39% участников опроса рассказали, что ежемесячно тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. Четверть казанцев (26%) отметили, что выделяют на покупки от 10 001 до 20 000 рублей.



Средняя стоимость онлайн-корзины жителя Казани составила около 18 866 рублей ежемесячно, что стало третьим местом в рейтинге городов-миллионников. На первом месте Москва, на втором — Санкт-Петербург: по 22 142 рубля и 19 916 рублей соответственно.

Дарья Беззубова