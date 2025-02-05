В Казани с 8 февраля изменится расписание пяти электричек

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С 8 февраля в Казани вступят в силу изменения в расписании пяти пригородных электричек, сообщили в пресс-службе мэрии города. Новые графики касаются поездов, которые соединяют столицу Татарстана с Арском, Кукмором, Сосновкой и аэропортом.

В частности, электричка №6410 по маршруту Казань — Арск будет отправляться со станции Казань в 21.13 и прибывать в Арск в 22.53.

Пригородный поезд №6436, курсирующий между Казанью и Кукмором, будет отправляться из столицы в 14.58 и достигать Кукмора в 17.17. В обратном направлении состав №6439 отправится в 17.55 и прибудет в Казань в 20.53.

Электричка №6431 будет отправляться из Сосновки в 17.27 и прибывать в Казань в 21.05.

Кроме того, пригородный электропоезд №6713, который соединяет аэропорт с городом, будет уезжать из аэропорта в 20.42 и доставлять пассажиров в Казань к 21.11.

Напомним, что Горьковская железная дорога объявила о сокращении времени в пути для межрегионального электропоезда, соединяющего Нижний Новгород и Казань. С 3 февраля 2025 года поезд будет следовать до конечной станции всего 5 часов 55 минут, что на 25 минут быстрее, чем при запуске маршрута.

Анастасия Фартыгина