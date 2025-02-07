Глава Emaar Properties обсудил перспективы сотрудничества с Татарстаном

На Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», проходящем в Казани, состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова и Мохамеда Али Алаббара, главы компании Emaar Properties, построившей небоскреб «Бурдж-Халифа».

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность проходящего мероприятия, которое привлекло «свет мировой архитектуры», и пообещал внедрить зарубежные практики в программы развития города.

В ходе пленарной сессии Алаббар обсудил устойчивое развитие как ключевую стратегию для архитектурных проектов. Emaar Properties, являющаяся крупнейшим девелопером в арабском мире, в прошлом году зафиксировала общий объем продаж недвижимости в размере $13,6 млрд.

Напомним, что в Казани может появиться крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».



Анастасия Фартыгина