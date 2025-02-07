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Центробанк ввел новый стандарт безопасности для платежей через QR-коды

17:57, 07.02.2025
Центробанк ввел новый стандарт безопасности для платежей через QR-коды
Фото: Дарья Пинегина

Банк России утвердил стандарт, направленный на повышение безопасности операций с использованием QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

  • Новый регламент позволит финансовым организациям и другим компаниям разрабатывать внутренние меры защиты на основе рекомендованных практик.

Согласно документу, в зависимости от типов QR-кодов систематизированы потенциальные угрозы, которые могут возникнуть на различных этапах транзакции. Предложены также типовые меры защиты от этих угроз, включая специальные рекомендации для операций по внесению и снятию наличных через банкоматы с использованием QR-кодов.

Стандарт включает такие меры, как определение лимитов на формирование QR-кодов и отображение реквизитов операции для подтверждения действий при сканировании кода. Данный регламент вступит в силу 17 февраля 2025 года и будет носить рекомендательный характер.

Напомним, что Банк России возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей в 2022 году, чтобы заменить ими монеты, популярность которых среди населения снижается.

Анастасия Фартыгина

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