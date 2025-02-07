Банк России рассказал, зачем вернул в оборот 5— и 10-рублевые банкноты

Фото: Михаил Захаров

Банк России возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей в 2022 году, чтобы заменить ими монеты, популярность которых среди населения снижается. Об этом регулятор сообщил в ответах на вопросы, опубликованных в своем телеграм-канале.

В ЦБ пояснили, что в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому их решили заменить на более долговечные монеты. Однако со временем ситуация изменилась, и люди стали охотнее пользоваться бумажными деньгами, которые занимают меньше места в кошельке и не «оседают в копилках», как монеты.

Чтобы увеличить срок службы 5— и 10-рублевых банкнот, их дополнительно покрывают защитным лаком.

В ЦБ также отметили, что печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет, и перевозить банкноты легче.

Ранее Центробанк отложил выпуск обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей до 2028 года из-за смены подхода к их разработке.

Рената Валеева