«Шанхай» Слуцкого второй год подряд выиграл Суперкубок Китая

Забили два гола после 90-й минуты и одержали волевую победу

Фото: Динар Фатыхов

Российский тренер Леонид Слуцкий второй раз подряд выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая. В решающем матче был повержен чемпион страны «Шанхай Порт».

«Шэньхуа» проигрывал к 90-й минуте игры со счетом 1:2, но смог забить два гола в добавленное время. В составе победителей по разу отличились Ибраим Амаду, Ю Ханьчао и Андре Луис. У проигравших дубль оформил Габриэлзиньо.

Для Слуцкого нынешний трофей стал вторым после переезда в Китай. В прошлом сезоне его «Шанхай Шэньхуа» также победил в Суперкубке страны. Следующий матч подопечные российского тренера проведут 12 февраля в Японии с местной «Йокогамой» в рамках Азиатской лиги чемпионов.

Леонид Слуцкий возглавлял казанский «Рубин» с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Под его руководством клуб вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) летом 2022-го.



Зульфат Шафигуллин