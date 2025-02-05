КАМАЗ разместил двухлетние облигации на 10 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» объявило о завершении размещения двухлетних облигаций серии БО-П14 общим объемом 10 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия информации.

Сбор заявок на участие в выпуске облигаций проходил 30 января. Компания выпустила 10 млн штук облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу. Цена размещения составила 100% от номинала. Размещение началось 4 февраля.

Напомним, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 641 млн рублей, что в 20 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 12,7 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатель 2022 года. Выручка компании за 2023 год увеличилась на 33% по сравнению с предыдущим годом и достигла 354,7 млрд рублей.

Рената Валеева