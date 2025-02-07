В Альметьевске в 2024 году в ДТП погибли 17 человек

За 2024 год на территории Альметьевского района произошло 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 человек и 133 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в администрации города.

По данным статистики, в прошедшем году было зафиксировано 550 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, по вине водителей, лишенных или не имеющих прав управления транспортным средством, произошло девять ДТП, в которых погибли два человека. С начала 2025 года уже зарегистрировано десять ДТП, в которых один человек погиб.

По сравнению с предыдущим годом количество происшествий уменьшилось на 10,3%, а количество раненых — на 12,5%. Число погибших снизилось на 6%.

За 2024 год в Набережных Челнах произошло 487 ДТП, в результате которых погибли 10 человек, а 577 получили ранения различной степени тяжести.

Рената Валеева