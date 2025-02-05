В Набережных Челнах за 2024 год зарегистрировали 487 ДТП с 10 погибшими
За 2024 год в Набережных Челнах произошло 487 ДТП, в результате которых погибли 10 человек, а 577 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Количество аварий увеличилось на 8,7%, а число пострадавших — на 4,2%, в то время как число погибших снизилось на 23,1%.
В городе зафиксировано 34 ДТП, вызванных неудовлетворительными дорожными условиями, в результате которых один человек погиб и 46 получили травмы.
С участием детей до 16 лет произошло 82 ДТП, в которых погиб один ребенок, а 88 получили ранения.
Места концентрации ДТП:
- проспект Мусы Джалиля — улица Батенчука;
- проспект Яшьлек — улица 40 лет Победы;
- проспект Чулман — проспект Хасана Туфана;
- улица Татарстан — улица Ш. Усманова;
- улица Машиностроительная, 29 («Леруа»);
- Мензелинский тракт, д. 1 (Орловское кольцо);
- а/д М-7 «Волга» км 1048 (разворот напротив
Сармановского тракта);
- а/д М-7 «Волга» км 1047 (напротив разворота);
- а/д М-7 «Волга» км 1047+500 м (поворот на БСИ).
Напомним, что за 12 месяцев 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Казани составили 555 рапортов о нарушениях ПДД в отношении несовершеннолетних участников дорожного движения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.