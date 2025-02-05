В Набережных Челнах за 2024 год зарегистрировали 487 ДТП с 10 погибшими

Фото: Динар Фатыхов

За 2024 год в Набережных Челнах произошло 487 ДТП, в результате которых погибли 10 человек, а 577 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Количество аварий увеличилось на 8,7%, а число пострадавших — на 4,2%, в то время как число погибших снизилось на 23,1%.

В городе зафиксировано 34 ДТП, вызванных неудовлетворительными дорожными условиями, в результате которых один человек погиб и 46 получили травмы.

С участием детей до 16 лет произошло 82 ДТП, в которых погиб один ребенок, а 88 получили ранения.

Места концентрации ДТП:

проспект Мусы Джалиля — улица Батенчука;

проспект Яшьлек — улица 40 лет Победы;

проспект Чулман — проспект Хасана Туфана;

улица Татарстан — улица Ш. Усманова;

улица Машиностроительная, 29 («Леруа»);

Мензелинский тракт, д. 1 (Орловское кольцо);

а/д М-7 «Волга» км 1048 (разворот напротив

Сармановского тракта);

Сармановского тракта); а/д М-7 «Волга» км 1047 (напротив разворота);

а/д М-7 «Волга» км 1047+500 м (поворот на БСИ).

Напомним, что за 12 месяцев 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Казани составили 555 рапортов о нарушениях ПДД в отношении несовершеннолетних участников дорожного движения.



Анастасия Фартыгина