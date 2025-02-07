В Татарстане иностранец предстанет перед судом за попытку подкупа сотрудника ГАИ

Фото: Максим Платонов

Иностранный гражданин предстанет перед судом в Татарстане по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ. Об этом сообщили в Следкоме по Татарстану.

По версии следствия, 14 октября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем Lada Granta, предъявил инспекторам ГАИ водительское удостоверение иностранного государства с признаками подделки. При составлении протокола об административном правонарушении иностранец предложил одному из полицейских взятку в размере 25 тыс. рублей за несоставление протокола.

Сотрудник отказался от взятки и доложил о произошедшем в дежурную часть.



28 января стало известно, что в Казани иностранный студент предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку.

Рената Валеева