Иностранный студент в Казани предстанет перед судом за попытку дать взятку

Фото: Михаил Захаров

В Казани иностранный студент предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку. Об этом сообщает Следком по Татарстану.

По версии следствия, у студента одного из технических колледжей города возникла академическая задолженность, что грозило ему отчислением. 14 октября 2024 года он предложил куратору своей группы взятку в размере 50 тысяч рублей за помощь в получении удовлетворительных оценок по проблемным предметам. Однако преподаватель сообщил о незаконном предложении в правоохранительные органы.

Сотрудники Следственного управления СК России по Татарстану и регионального УЭБиПК МВД провели совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых противоправные действия студента были пресечены.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева