Иностранный студент в Казани предстанет перед судом за попытку дать взятку
В Казани иностранный студент предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку. Об этом сообщает Следком по Татарстану.
По версии следствия, у студента одного из технических колледжей города возникла академическая задолженность, что грозило ему отчислением. 14 октября 2024 года он предложил куратору своей группы взятку в размере 50 тысяч рублей за помощь в получении удовлетворительных оценок по проблемным предметам. Однако преподаватель сообщил о незаконном предложении в правоохранительные органы.
Сотрудники Следственного управления СК России по Татарстану и регионального УЭБиПК МВД провели совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых противоправные действия студента были пресечены.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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