Минздрав предложил обязать выпускников медвузов отрабатывать по специальности несколько лет

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Минздрав выступил с инициативой, обязывающей выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать по специальности в течение первых нескольких лет после завершения обучения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно предложенным поправкам, выпускники медицинских вузов, обучавшиеся на бюджетной основе, будут обязаны отработать не менее трех лет в государственном или частном медицинском учреждении, оказывающем помощь в рамках программы госгарантий, включая систему ОМС. Для выпускников медколледжей этот период составит два года. При этом бюджетники смогут самостоятельно выбирать регион и медицинскую организацию для трудоустройства.

Поправки также предусматривают, что выпускники обязаны трудоустроиться в течение одного года после окончания учебы. В случае невыполнения этого требования, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение. При средних затратах на подготовку студента-медика в размере 203,1 тыс. рублей в год, штраф может составить около 2,5 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для «целевиков», обучавшихся по целевым направлениям, Минздрав предлагает увеличить штраф вдвое. В настоящее время студенты-целевики, не выполнившие свои обязательства, должны возместить полную стоимость обучения. Кроме того, предложено новое условие: продолжение обучения по программам ординатуры для таких выпускников будет возможно только в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком.

С предложением четко определить безальтернативную обязанность по трудоустройству в медучреждения Татарстана выступил в ноябре 2024 года замначальника антикоррупционного управления при главе республике Рустам Гаязов. Журналистам он заявил: пора предусмотреть для поступающих в медицинские учебные заведения только возможность отработки, а не возврата после получения диплома бюджетных затрат на обучение специалистов.

Рената Валеева