Шлейхер выиграл вторую золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду

Фото: Динар Фатыхов

Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал вторую золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду. Соревнования проходят с 4 по 8 февраля в Санкт-Петербурге.

Шлейхер одержал победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Русланом Терновым из Москвы. В финале соревнований победители набрали 435,39 балла, опередив почти на 50 баллов ближайших конкурентов.

Это уже вторая золотая медаль спортсмена «Синтеза» Шлейхера на Кубке России в Санкт-Петербурге. Ранее чемпион Европы выиграл на 3-метровом трамплине в синхронных прыжках с Евгением Кузнецовым.

Шлейхер в январе проходил подготовку в составе сборной России на тренировочном сборе в Южной Корее.

Зульфат Шафигуллин