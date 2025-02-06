Минниханов рассказал патриарху Кириллу о ходе работ по восстановлению ряда церквей Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и раис Татарстана Рустам Минниханов обсудили ход ремонтно-восстановительных работ в комплексах церквей и монастырей республики. Во встрече также принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов выразил благодарность патриарху за внимание к республике и за поддержку в реализации проектов по сохранению религиозного и культурного наследия.

По поручению раиса Татарстана в настоящее время ведутся работы по восстановлению зданий церкви Николы Тульского, Настоятельского и Сестринского корпусов. Помимо этого, обсудили восстановление Казанского Богородицкого монастыря.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках работ уже расчищены фасады строений, выполнены работы по демонтажу конструкций советского периода и частично проведена разборка фасадов до исторической кладки. Одновременно проведена расчистка подвальных помещений под корпусами. В настоящее время ведется подготовка к работам по заливке межэтажных перекрытий во всех реставрируемых корпусах, а проектные организации готовят эскизный проект с фасадами и исторической планировкой.

В завершение встречи Минниханов пригласил предстоятеля Русской православной церкви посетить Казань в дни празднования в честь Казанской иконы Божией Матери.

Рената Валеева