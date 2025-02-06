Минниханов и патриарх Кирилл обсудили восстановительные работы в Казанском Богородицком монастыре

Восстановительные работы в комплексе Казанского Богородицкого монастыря стали одной из главных тем встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом глава республики сообщил в своем-телеграм-канале.

В ходе встречи обсуждались проекты, реализуемые в регионе при поддержке Татарстанской митрополии. Особое внимание было уделено восстановительным работам, которые ведутся в комплексе Казанского Богородицкого монастыря.

— Встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Поговорили о проектах, которые реализуются в нашей республике по линии Татарской митрополии. В частности, о восстановительных работах комплекса Казанского Богородицкого монастыря, — говорится в сообщении.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан является одним из самых многонациональных субъектов России, где созданы все условия для изучения каждой национальностью своей культуры и языка.

Напомним, 26 августа патриарх Кирилл удостоил Минниханова Патриаршего знака храмостроителя.

Рената Валеева