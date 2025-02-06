Минниханов и патриарх Кирилл обсудили восстановительные работы в Казанском Богородицком монастыре
Восстановительные работы в комплексе Казанского Богородицкого монастыря стали одной из главных тем встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом глава республики сообщил в своем-телеграм-канале.
В ходе встречи обсуждались проекты, реализуемые в регионе при поддержке Татарстанской митрополии. Особое внимание было уделено восстановительным работам, которые ведутся в комплексе Казанского Богородицкого монастыря.
— Встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Поговорили о проектах, которые реализуются в нашей республике по линии Татарской митрополии. В частности, о восстановительных работах комплекса Казанского Богородицкого монастыря, — говорится в сообщении.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан является одним из самых многонациональных субъектов России, где созданы все условия для изучения каждой национальностью своей культуры и языка.
Напомним, 26 августа патриарх Кирилл удостоил Минниханова Патриаршего знака храмостроителя.
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