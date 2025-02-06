В Альметьевске высадят ивы, липы и рябины на 500 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В Альметьевске весной этого года планируется высадка 120 деревьев в рамках традиционного экологического двухмесячника. Администрация города выделила на эти цели 500 тысяч рублей из местного бюджета.

Как сообщили в администрации, городская флора пополнится такими видами, как ива, рябина обыкновенная и липа крупнолистная. Выбор пород обусловлен их приживаемостью в местном климате и декоративными качествами.

— 120 деревьев — это только первый этап. В течение весенне-летнего сезона ассортимент будет пополняться, — отметили в исполкоме города.

Напомним, с 1 апреля по 31 мая 2025 года в Казани пройдет традиционный двухмесячник и общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города. Общегородской субботник намечен на 26 апреля.

Рената Валеева