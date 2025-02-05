С 1 апреля в Казани начнется двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству
Общегородской субботник намечен на 26 апреля
С 1 апреля по 31 мая 2025 года в Казани пройдет традиционный двухмесячник и общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу. Общегородской субботник намечен на 26 апреля.
В рамках двухмесячника планируется проведение масштабных работ по уборке и благоустройству города, в том числе:
- уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и искусственных сооружений;
- уборка дворов и очистка и ремонт контейнерных площадок;
- уборка территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям;
- уборка зеленых зон вдоль дорог общего пользования;
- посадка деревьев и кустарников;
- приведение в порядок и очистка навесов и павильонов ожидания городского транспорта.
Для организации и координации работ будет создан Городской штаб, а главы администраций районов исполкома Казани возглавят районные штабы.
Цифры и факты о санитарно-экологическом двухмесячнике-2024 — в материале «Реального времени».
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