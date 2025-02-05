С 1 апреля в Казани начнется двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству

Общегородской субботник намечен на 26 апреля

Фото: Динар Фатыхов

С 1 апреля по 31 мая 2025 года в Казани пройдет традиционный двухмесячник и общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу. Общегородской субботник намечен на 26 апреля.

В рамках двухмесячника планируется проведение масштабных работ по уборке и благоустройству города, в том числе:

уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и искусственных сооружений;

уборка дворов и очистка и ремонт контейнерных площадок;

уборка территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям;

уборка зеленых зон вдоль дорог общего пользования;

посадка деревьев и кустарников;

приведение в порядок и очистка навесов и павильонов ожидания городского транспорта.

Для организации и координации работ будет создан Городской штаб, а главы администраций районов исполкома Казани возглавят районные штабы.

Цифры и факты о санитарно-экологическом двухмесячнике-2024 — в материале «Реального времени».

Рената Валеева