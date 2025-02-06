В Казани продлено ограничение движения по улице Айвазовского
В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Айвазовского до 14 февраля. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Проезжая часть останется перекрытой в районе дома №54/10 по улице Овражной в связи с продолжающимися работами по прокладке сетей газоснабжения.
Напомним, с 5 по 21 февраля ограничено движение на улице Рауиса Гареева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.