Новости общества

16:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продлено ограничение движения по улице Айвазовского

16:34, 06.02.2025
В Казани продлено ограничение движения по улице Айвазовского
Фото: Максим Платонов

В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Айвазовского до 14 февраля. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Проезжая часть останется перекрытой в районе дома №54/10 по улице Овражной в связи с продолжающимися работами по прокладке сетей газоснабжения.

Напомним, с 5 по 21 февраля ограничено движение на улице Рауиса Гареева.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также