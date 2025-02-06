В Казани устраняют последствия аварии вблизи ЖК «Аквамарин»

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» в круглосуточном режиме устраняет последствия аварии вблизи ЖК «Аквамарин». С момента аварии бригады в разных местах чистят коллектор, протяженность которого составляет несколько километров. Работы не останавливаются ночью и в выходные дни.

Коллектор был построен в 1974 году и имеет значительный износ. Сейчас рабочие проводят чистку канализационной системы, для этого вскрыли трубопровод в районе улиц Тульской и Крутовской.

Работы осложнены расположением коллектора — он залегает на глубине 5 метров, также ремонт идет без остановки водоотведения для более чем тысячи многоквартирных домов Советского и Приволжского районов.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В дальнейшем на аварийном участке планируется реконструкция, и сейчас предприятие разрабатывает проектно-сметную документацию.

Засоры в канализационных системах становятся одной из основных причин аварий на сетях. Напомним, что только за 2024 год из системы канализации по всей Казани было извлечено более 4,5 тысячи тонн разного мусора.

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