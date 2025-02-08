На Спартакиаду госслужащих Татарстана потратят 8,9 млн рублей

Активное участие в соревнованиях принимают представители 25 ведомств республики

Фото: Динар Фатыхов

Министерство спорта Татарстана объявило о планах по подготовке и проведению Спартакиады государственных и муниципальных служащих республики на сумму 8,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, поставщик не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, что обеспечивает дополнительные гарантии качества и надежности поставок.

Спартакиада государственных и муниципальных служащих — важное событие в календаре спортивных мероприятий Татарстана, способствующее повышению уровня физической активности работников и укреплению корпоративного духа. В 2023 году первое место по итогам Спартакиады заняла команда администрации раиса Татарстана, вторыми стали представители аппарата Кабинета министров республики, а третьими — Управление федерального казначейства по РТ.



Спартакиада традиционно проходит в течение нескольких месяцев по разным видам спорта. В 2023 году в программу вошли девять видов — лыжные гонки, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, волейбол.

Дарья Беззубова