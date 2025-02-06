В России запущена система контроля закупок книг для библиотек

Новый цифровой инструмент будет вести мониторинг закупок литературы в библиотеках, которые получают государственные субсидии

Фото: Максим Платонов

Российская государственная библиотека при поддержке Министерства культуры РФ внедрила новый цифровой инструмент, который будет вести мониторинг закупок литературы в библиотеках, получающих государственные субсидии. Новый модуль с названием «Система мониторинга комплектования библиотек на средства из субсидий» уже начал работу в пилотных регионах и в перспективе охватит всю страну.

Система интегрирована в Национальную книжную платформу России и начала работать с 2025 года. Основная ее задача — обеспечить детализированную статистическую отчетность о структуре и содержании закупаемых библиотеками книг. Это позволит анализировать не только объем закупок, но и их соответствие образовательным, просветительским и культурным задачам библиотек.

Сейчас пилотное внедрение системы проходит в нескольких регионах, среди которых Республика Марий Эл, Башкортостан и Ненецкий автономный округ. В течение 2025 года Министерство культуры намерено расширить ее использование на все субъекты РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» для библиотек России было приобретено более 3,8 млн экземпляров печатных изданий. Важную роль в пополнении фондов сыграла государственная поддержка: с 2021 года в рамках программы субсидирования книжных фондов муниципальных и государственных библиотек было закуплено свыше 5,5 млн экземпляров печатной продукции.

По мнению экспертов, новый модуль позволит не только повысить прозрачность и эффективность закупок, но и будет способствовать более рациональному комплектованию библиотечных фондов с учетом потребностей читателей. Внедрение цифрового инструмента должно также помочь в анализе литературных предпочтений в разных регионах страны, что в дальнейшем может повлиять на государственную политику в области книгоиздания и библиотечного дела.

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Екатерина Петрова