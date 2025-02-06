Россия предоставила Абхазии финансовую поддержку для развития экономики

Россия направила средства для социально-экономического развития Абхазии в размере 344 млн рублей, сообщили на сайте Минфина России. Это решение стало результатом встречи министра финансов России Антона Силуанова с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой.

Средства были переведены в республику 6 февраля 2025 года в рамках соглашения между Россией и Абхазией. Силуанов подчеркнул, что между бюджетами двух стран существуют устойчивые взаимоотношения, а все намеченные планы на текущий и будущие годы будут выполнены.

Министр подчеркнул, что особое внимание уделят обязательствам перед гражданами и государственным проектам, финансируемым из бюджета.

Напомним, ранее в России отложили ратификацию соглашения с Абхазией о беспошлинном вывозе товаров. В перечень входят цинк, медь (кроме лома), черные металлы, керамика и стекло, ткани, химические нити и волокна, пряжа, бумага и картон, каучук, резина, пластмасса, мыло, эфирные масла, некоторые продукты питания и корма для животных.



Анастасия Фартыгина