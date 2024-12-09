В России отложили ратификацию соглашения с Абхазией о беспошлинном вывозе товаров

Фото: Анастасия Фартыгина

Госсовет перенес ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее рассмотрение ратификации должно было пройти 11 декабря. Однако в начале ноября власти России направили в Госдуму изменения в договор о торговле с Абхазией, согласно которым с 27 июля по 31 декабря 2024 года увеличивается список товаров, которые можно будет вывозить из России в Абхазию без уплаты таможенных пошлин.

В перечень входят цинк, медь (кроме лома), черные металлы, керамика и стекло, ткани, химические нити и волокна, пряжа, бумага и картон, каучук, резина, пластмасса, мыло, эфирные масла, некоторые продукты питания и корма для животных. Важно, чтобы эти товары предназначались для внутреннего потребления в Абхазии.

На данный момент Россия не взимает таможенные пошлины с Абхазии, а она, в свою очередь — с России. Ежегодно устанавливаются беспошлинные объемы вывоза бензина, дизельного топлива, битума и пропана. При превышении этих объемов применяется стандартная ставка вывозной таможенной пошлины.



Дарья Пузикова