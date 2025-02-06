Минниханов: Татарстан ежегодно обновляет более 4 тыс. социальных и инженерных объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане каждый год проводится капремонт и реконструкция более 4 тыс. объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил Рустам Минниханов, раис республики, во время открытия международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Минниханов уточнил, что в рамках этих работ обновляются школы, детские сады, больницы, культурные учреждения, спортивные объекты и инфраструктура. Кроме того, в последние годы реализуются крупные проекты по развитию дорожной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств.

За последние 10 лет в Татарстане было благоустроено 450 парков, скверов, бульваров и набережных, что значительно улучшило качество городской среды и повысило уровень комфорта для жителей.

Напомним, что в Казани может появиться крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта, как сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.



Новый комплекс, расположенный на полуострове Локомотив, займет площадь 5,5 тыс. квадратных метров и будет работать круглый год.

Анастасия Фартыгина