Минниханов: Татарстан ежегодно обновляет более 4 тыс. социальных и инженерных объектов
В Татарстане каждый год проводится капремонт и реконструкция более 4 тыс. объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил Рустам Минниханов, раис республики, во время открытия международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».
Минниханов уточнил, что в рамках этих работ обновляются школы, детские сады, больницы, культурные учреждения, спортивные объекты и инфраструктура. Кроме того, в последние годы реализуются крупные проекты по развитию дорожной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств.
За последние 10 лет в Татарстане было благоустроено 450 парков, скверов, бульваров и набережных, что значительно улучшило качество городской среды и повысило уровень комфорта для жителей.
Напомним, что в Казани может появиться крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта, как сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
- Новый комплекс, расположенный на полуострове Локомотив, займет площадь 5,5 тыс. квадратных метров и будет работать круглый год.
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