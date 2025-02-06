«Нужно разработать концепцию развития города на воде»: в столице Татарстана стартовал форум «Казаныш»

Главная тема мероприятия — город на воде

Фото: Динар Фатыхов

«Сначала идея — потом реализация», — мэр Казани Ильсур Метшин на открытии IV Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» призвал обмениваться лучшими практиками в развитии городов. В качестве главной темы он назвал градостроительное развитие водной территории Казани.

— Казань стоит на воде, поэтому нужно разработать концепцию развития города на воде, — сформулировал он задачу.

Релевантным решением для этого может стать опыт Москвы. Как сообщил главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов, Москва приняла программу развития водного фронта 10 лет назад и за это время немало было построено мостов и благоустроено набережных: «Это сделало город полицентричным».

— Когда спрашивают о Казани, отвечают так: «А, Казань? Это хороший город», — отметил Кузнецов.

Преобразование города привлекло немало федеральных застройщиков, добавил замминистра строительства России Никита Стасишин. По его словам, между ними сложилась высокая конкуренция.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй вопрос форума — учреждение объединения архитекторов стран БРИКС. В форуме участвуют 11 тысяч гостей из 25 стран мира, 60 призеров международных архитектурных форумов.