В Татарстане набирает обороты новая схема мошенничества при оплате коммунальных услуг

QR-коды на поддельных счетах-фактурах могут привести к потере средств и долгам

Фото: Маргарита Головатенко

Новую схему хищения средств населения при оплате услуг ЖКХ придумали мошенники в Татарстане. QR-коды, указанные на поддельных счетах-фактурах, ведут на фишинговые сайты, но добросовестные плательщики узнают об этом лишь в следующем месяце, когда увидят задолженность по оплате.

— За последний год в нашем доме не раз появлялись объявления якобы от управляющей компании, газовиков, энергетиков и тому подобных служб, где предлагалось оплатить «долги по QR-коду», — рассказал «Реальному времени» житель многоквартирного дома на улице Ибрагимова Игорь Хасанов. — Каждый раз оказывалось, что QR-код ведет на фишинговый сайт. Теперь такие объявления сразу срываем, а в домовом чате предупреждаем соседей, чтобы не поддавались на уловки мошенников.

Код настоящего счета-фактуры не отправляет на какой-либо сайт и предназначен для считывающего устройства кассового аппарата, то есть содержит исключительно информацию о платеже и его назначении.

— В квитанциях АО «Татэнергосбыт» представлен QR-код, при сканировании которого на экране смартфона отображаются обязательные реквизиты, необходимые для проведения платежа, — сообщили «Реальному времени» в компании. — А именно: получатель платежа — АО «Татэнергосбыт», номер расчетного счета АО «Татэнергосбыт», банк получателя платежа: — ПАО «Ак Барс» Банк, номер корреспондентского счета и так далее.

В АО «Татэнергосбыт» подчеркнули, что в поддельной квитанции при считывании QR-кода отобразится ссылка без указания обязательных реквизитов.

Подробнее о новых способах мошенничества и о том, как обезопасить себя от мошенников — в материале «Реального времени».

Дарья Беззубова